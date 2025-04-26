Yeni fiyat tarifelerine göre, saç kesimi 200 TL, sakal tıraşı 100 TL, yıkama ve fön hizmeti ise 350 TL olarak belirlendi.

Yapılan zamlar, bazı kesimler tarafından yüksek bulunurken, bazı vatandaşlar ise fiyat artışlarını kabul edilebilir olarak değerlendirdi.

Ancak, artan fiyatlar karşısında farklı çözüm arayışlarına giren vatandaşlar, kuaför hizmetlerini evde çözmeye çalışacaklarını söyledi.

YENİ TARİFEYLE GELEN FİYAT ARTIŞLARI

Yozgat'taki berberler, yeni tarifelerine göre, bir dizi hizmette önemli bir fiyat artışı uygulamaya başladı.

Özellikle saç kesimi, sakal tıraşı ve diğer temel tıraş hizmetlerinde belirgin zamlar gerçekleşti.

Yeni ücret tarifesine göre, saç kesimi 200 TL'ye, sakal tıraşı ise 100 TL'ye yükseldi.

Yıkama ve fön hizmetinin fiyatı ise 350 TL olarak belirlendi. Bu artış, özellikle düşük gelirli vatandaşlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

"EVDE TIRAŞ YAPMAK DAHA EKONOMİK"

Yozgat'ta yapılan zamların ardından, pek çok vatandaş bu fiyat artışlarını eleştirdi.

Bir vatandaş, "Bu fiyatlarla artık çoğu kişi evde tıraş olmayı tercih eder. İnsanlar makine alır, saçlarını 3 numaraya keser. Sakalını da kendisi tıraş eder. Böylece hem zaman hem de para kazanmış olur. Bu fiyatlarla berberlere gitmek artık lüks gibi bir şey" ifadelerini kullandı.

Fiyat artışlarına tepkisini dile getiren başka bir vatandaş ise, "Sakal tıraşını daha önce berberde yaptırırdım, ama artık bunu kendim yapmayı öğreneceğim. Köpüğü alırım, suratıma sürerim, sonra da 3 bıçaklı tıraş bıçağı ile keserim. Bu şekilde en az 200 lira tasarruf ederim. O parayı başka ihtiyaçlarımı karşılamak için kullanırım. Berberlerin bu fiyatları biraz daha makul tutması lazım" şeklinde konuştu.

FİYAT ARTIŞLARININ DİĞER ŞEHİRLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Fiyatlar konusundaki tartışmalar, bazı vatandaşların fiyatların diğer şehirlere göre daha uygun olduğunu belirtmesiyle dengelendi.

Bir başka vatandaş, "Diğer büyük şehirlerde berber hizmetleri daha pahalı. Yozgat’ta hala daha uygun sayılır. Yani, burada yapılan artış çok da büyük değil" diyerek, fiyatların hala daha makul seviyede olduğunu ifade etti.

YOZGAT BERBERLERİNDE YENİ FİYAT TARİFESİ

Yozgat'taki berber salonlarında uygulamaya giren yeni fiyat tarifesi şu şekilde açıklandı:

Saç, sakal, yıkama ve fön hizmeti: 350 lira

Sakal tıraşı: 100 lira

Saç tıraşı (yıkamalı): 200 lira

Çocuk tıraşı: 150 lira

Saç boyama: 500 lira

Fön (yıkamalı): 150 lira

Damat tıraşı: 700 lira

Ev tıraşı: 550 lira

Ağda: 100 lira

Maske: 100 lira

Şekilli sakal tıraşı: 150 lira

Yozgat'ta berberler, artan maliyetlere ve iş gücü giderlerine karşılık olarak fiyatları yükseltmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Bazı berberler, yeni fiyat tarifelerinin işlerini sürdürebilmek adına kaçınılmaz olduğunu savunurken, diğerleri ise daha fazla müşteri kaybetmemek adına fiyatlarını mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyor.