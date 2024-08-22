Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Yozgat'taki benzin fiyatlarına da yansıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor.

BRENT PETROL 75 DOLAR SEVİYESİNDE

22 Ağustos 2024 sabahı itibarıyla Brent petrol, 75 dolar seviyesinden işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu gerileme, akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyabilir. Sektör yetkilileri, benzin fiyatlarında 1 lira 46 kuruşluk bir indirimin gündemde olduğunu belirtirken, motorin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

YOZGAT’TA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yozgat’ta şuan benzinin litresi ortalama 44,19 TL'den, motorinin litresi ise 42,85 TL'den satılıyor. LPG/Otogaz fiyatları ise 21,69 TL seviyesinde seyrediyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine eklenen ÖTV ve EPDK payı ile hesaplanıyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve Dolar kuru takip edilerek belirlenen tavan satış fiyatı üzerinden oluşuyor.

Bu indirimin hayata geçmesi durumunda, araç sahipleri için önemli bir maliyet avantajı sağlanması bekleniyor.