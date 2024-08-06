6 Ağustos 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? Brent petrol fiyatları ve dövizde yaşanan değişikliklerin ardından vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını merak ediyor.

Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren 1 lira 73 kuruş indirim geldi.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte Yozgat 6 Ağustos itibarıyla güncel benzin ve motorin litre fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43,29 TL

Motorin litre fiyatı: 42,85 TL

LPG litre fiyatı: 21,69 TL