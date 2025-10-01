Yozgat’ta modern spor anlayışını şehirle buluşturacak Sevgi Bal Pilates Studio, düzenlenen törenle açıldı.

Yozgat’ta Benzersiz Spor Deneyimi5

Galatasaray’ın Liverpool galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu
Galatasaray’ın Liverpool galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu
İçeriği Görüntüle

Stüdyo, modern ekipmanları ve spor bilimleri mezunu uzman eğitmen kadrosuyla Yozgat’ta bir ilk olma özelliği taşıyor.

Yozgat’ta Benzersiz Spor Deneyimi6

Kurucu Sevgi Bal, stüdyonun amacını, “Yozgatlı kadınlara ve gençlere sağlıklı, güçlü ve mutlu bir yaşamın kapılarını aralamak” sözleriyle ifade etti.

Yozgat’ta Benzersiz Spor Deneyimi1

Sevgi Bal Pilates Studio’da reformer pilates, mat pilates, fly yoga, fitness, tabata, zumba ve fonksiyonel antrenman gibi birçok farklı branşta eğitim verilecek.

Yozgat’ta Benzersiz Spor Deneyimi3

Kurucu Bal, sporun bir yaşam tarzı olduğunu vurguladı ve stüdyonun kısa sürede Yozgatlı spor severlerin buluşma noktası olmasını hedeflediklerini belirtti.

Yozgat’ta Benzersiz Spor Deneyimi4

Açılış töreni, yoğun katılım ve renkli görüntülerle gerçekleşti. Stüdyo, modern tasarımı, uzman kadrosu ve farklı spor seçenekleriyle Yozgat’ta spor alanında yeni bir çekim merkezi olmayı amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi