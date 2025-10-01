Yozgat’ta modern spor anlayışını şehirle buluşturacak Sevgi Bal Pilates Studio, düzenlenen törenle açıldı.

Stüdyo, modern ekipmanları ve spor bilimleri mezunu uzman eğitmen kadrosuyla Yozgat’ta bir ilk olma özelliği taşıyor.

Kurucu Sevgi Bal, stüdyonun amacını, “Yozgatlı kadınlara ve gençlere sağlıklı, güçlü ve mutlu bir yaşamın kapılarını aralamak” sözleriyle ifade etti.

Sevgi Bal Pilates Studio’da reformer pilates, mat pilates, fly yoga, fitness, tabata, zumba ve fonksiyonel antrenman gibi birçok farklı branşta eğitim verilecek.

Kurucu Bal, sporun bir yaşam tarzı olduğunu vurguladı ve stüdyonun kısa sürede Yozgatlı spor severlerin buluşma noktası olmasını hedeflediklerini belirtti.

Açılış töreni, yoğun katılım ve renkli görüntülerle gerçekleşti. Stüdyo, modern tasarımı, uzman kadrosu ve farklı spor seçenekleriyle Yozgat’ta spor alanında yeni bir çekim merkezi olmayı amaçlıyor.