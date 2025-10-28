Ekmek Teknesi Fırın Sahibi Hakan Sönmez, 1978 Yozgat doğumlu olduğunu ve 1989-1990’dan bu yana kara fırın ekmeğiyle uğraştığını belirterek, yaklaşık 25 yıldır da ustalık yaptığını söyledi.

Sönmez, belediyenin aldığı kararı duyduklarında büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yozgat’ta kara fırın odun ekmeğinin ayrı bir kültürü var bu kültür silinmesin. Bu kültür doğalgaza döndükten sonra bu işi yapmanın bir anlamı yok. Önce Yozgat halkına sorulmalı, ardından kara fırıncının görüşü alınmalıydı. Bu karar uygulanırsa birçok fırın kapanır. Şartlar zorlanırsa biz bu işi yapamayız. İş yerimizi kapatmak zorunda kalacağız.”

Artan maliyetlerin esnafı zaten zor durumda bıraktığını dile getiren Sönmez, “İşçi maliyeti, yakıt maliyeti, un fiyatları çok yüksek. Geçtiğimiz dönemde 630 lira olan un, bugün bin 100 liraya yükseldi. Yozgat’ta insan sayısı az, günlük sattığımız ekmek sayısı sınırlı. Eğer bu karar uygulanırsa, 7-8 fırınımız kapanacak. Başka çaremiz yok; tasımızı tarağımızı toplayıp başka şehirlerde işçilik yapacağız” dedi.

“Kızıltaş’ın Duyarlılığı Bize Moral Oldu”

Sönmez, Yozgatlı iş insanı Hanifi Kızıltaş’ın sosyal medyada fırıncı esnafına destek veren açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şunları söyledi: “Çok memnun olduk, işi rast gelsin. Böyle duyarlı insanları bekliyoruz. Kara fırın camiası şu anda çok yorgun. Personel yetişmiyor, cenazemiz olsa gidemiyoruz, düğünümüz olsa gidemiyoruz. Ayağımız kırılıyor, alçıyla ayakta duruyoruz. Şartlarımız çok ağır. Bu külfet binerse Yozgat’ı terk ederiz. İş insanımız Hanifi Kızıltaş bizleri destekleyici açıklamalarda bulunmuş, kendisine teşekkür ediyoruz. Vatandaşın derdiyle dertlenen bir kardeşimiz, Allah kendisinden razı olsun.”

“Doğalgaz Temiz Ama Maliyetli”

Star Pide Fırını Sahibi Musa Aslan ise odun ateşinde pişen ekmeğin kendine özgü bir lezzeti olduğunu belirterek, doğalgazlı fırınların temizlik açısından avantajlı ancak maliyetli olduğunu söyledi.

Aslan, “Odun ateşinde pişen ekmek lezzeti farklıdır. Doğalgazlı da bir yandan temizdir ama o damağı, o lezzeti bulamazsınız. Temizlik yönünden doğalgazı tavsiye ederiz ancak maliyet bize pahalı geliyor. Eğer belediyemiz toplu bir dönüşüm çalışması yapar, fırıncıya destek olursa biz buna varız. Ama mevcut şartlarda bu dönüşüm çok zor. Zaten işler zayıf, piyasa düşük, Yozgat esnafının durumu belli. Bu şekilde devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.