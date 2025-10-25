Sorgun Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait üç kafeteryanın kiralanması ile yedi arsanın satışını 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle 4 Kasım 2025’te gerçekleştirecek.

3 Kafeterya Kiralanacak

Sorgun Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan üç farklı kafeteryayı kiraya verecek.

Kiralanacak yerler arasında;

Çay Mahallesi Ahmet Uslu Parkı içerisindeki kafeterya ve kullanım alanları,

Yazlak Mahallesi Eğriöz Deresi güneyinde bulunan park içi kafeterya,

Bahçelievler Mahallesi Belediye Terminal İş Merkezi içerisinde yer alan 5/113 numaralı kafeterya bulunuyor.

Kiralama ihalesi 4 Kasım 2025 Salı günü saat 14.00’te Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak. Her üç kafeterya için kiralama süresi 3 yıl olarak belirlendi.

7 Arsa Satışa Çıkıyor

Belediye ayrıca, farklı mahallelerde bulunan yedi arsayı satışa çıkarıyor. Satışa konu arsalar;

Agahefendi Mahallesi’nde 1822 ada 3 ve 6 parseller, 1661 ada 12 parsel, 1662 ada 12 parsel, 1711 ada 2 parsel,

Aydınlıkevler Mahallesi 2740 ada 2 parsel,

Yenidoğan Mahallesi 906 ada 7 parsel olarak açıklandı.

Arsaların muhammen bedelleri 1 milyon 562 bin lira ile 12 milyon 421 bin lira arasında değişiyor.

İhale Dosyası Ne Kadar?

İhaleye katılmak isteyenler, Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi’nden bin lira bedelle ihale dosyasını satın alabilecek. Dosyalar, ihale saatine kadar aynı birime teslim edilecek.

Gerekli Belgeler Neler?

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;

Tebligat adresi, nüfus kayıt örneği veya ticaret sicil gazetesi,

İmza beyannamesi veya sirküleri,

Geçici teminat belgesi,

Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi sunmaları gerekiyor.

Geçici teminatlar, belediye veznesine ya da Halkbank Sorgun Şubesi’ndeki TR490001200978800007000043 IBAN numaralı hesaba yatırılabilecek.

Sorgun Belediyesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğunu duyurdu.