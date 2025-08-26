Yozgat’ta Belediyeden Kiralama Ve Satış Ihalesi

Çayıralan Belediyesi, çeşitli taşınmaz ve araçların kiralanması ile satışına yönelik ihale düzenleyeceğini duyurdu. İhaleler 8 Eylül 2025 tarihinde Belediye Encümen odasında gerçekleştirilecek.

Kiralama İhalesi 8 Eylül’de

Çayıralan Belediyesi’ne ait bazı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecek.

Fatih (Dere) Mahallesi 148 Ada 5 Parsel’deki depo, aylık 5 bin lira muhammen kira bedeli ve 5 bin 400 lira geçici teminat ile ihale edilecek.

Cumhuriyet (Cerekçi) Mahallesi 101 Ada 17 numaralı bağımsız dükkan, aylık bin lira kira bedeli ve bin 80 lira teminat ile kiraya çıkarılacak.

Cumhuriyet (Cerekçi) Mahallesi 101 Ada 19 numaralı bağımsız dükkan, aynı şartlarla ihale edilecek.

İshaklı Mahallesi 830 Ada 1 Parsel’deki Halı Saha Tesisi, aylık 5 bin lira kira bedeli ve 5 bin 400 lira geçici teminat bedeli ile kiraya sunulacak.

İhaleye girecek isteklilerin, teminatlarını ihale öncesinde belediyeye yatırmaları ve “borcu yoktur” belgesi almaları gerekiyor.

Satış İhalesi Aynı Gün Yapılacak

Belediyeye ait bir kepçe ve bazı dükkanların satışı da yine aynı gün gerçekleştirilecek. Satış ihalesi saat 14.00’te başlayacak.

2015 model Hidromek kepçe, 1 milyon 800 bin lira muhammen bedel ve 54 bin lira geçici teminat ile satışa çıkacak.

Fatih (Dere) Mahallesi 106 Ada 1 Parseldeki 5 numaralı bağımsız dükkan, 1 milyon 500 bin lira muhammen bedel ve 45 bin lira teminat ile ihale edilecek.

Aynı adadaki 6 numaralı bağımsız dükkan, 2 milyon 250 bin lira muhammen bedel ve 67 bin 500 lira geçici teminat ile satışa sunulacak.

Şartname Belediyeden Temin Edilebilecek

Belediye tarafından yapılan açıklamada, her türlü vergi, resim, harç ve diğer resmi giderlerin alıcılara ait olduğu belirtildi. İhale şartnamesinin ücretsiz olarak belediyeden temin edilebileceği kaydedildi.

Encümenin, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu hatırlatılırken, olası anlaşmazlıklarda yetkili merciin Çayıralan mahkemeleri olacağı vurgulandı.