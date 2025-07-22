Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde belediye tarafından Taşlıhüyük mevkiindeki tarla, 10 yıllığına tarım ve hayvancılık amaçlı kiralanacak. İhale 4 Ağustos 2025’te yapılacak.

İhale 4 Ağustos’ta Gerçekleştirilecek

Doğankent Belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufu kendisine ait olan, Yeni Mahalle Taşlıhüyük mevkiinde bulunan 0 ada 3298 parsel nolu 3 bin 850 metrekarelik tarlayı 10 yıllığına kiraya verecek. Tarla, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere sınırlı ayni hak tesis edilerek ihale edilecek.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık teklif usulü ile yapılacak olan kiralama ihalesi, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 11.00’da Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

Muhammen Bedel 75 Bin Lira

Tarlanın muhammen bedeli aylık 625 lira, yıllık 7 bin 500 lira ve 10 yıllık toplam 75 bin lira olarak belirlendi. İhale için belirlenen yüzde 3 oranındaki geçici teminat tutarı ise 2 bin 250 lira olacak.

İhaleye katılmak isteyenler, ihale dosyasını Doğankent Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 750 lira bedelle satın alabilecek veya ücretsiz inceleyebilecek. Dosya satın almak ise ihaleye katılım için zorunlu tutuldu.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerden şu belgeler istenecek:

Tebligat adresi beyanı ve ihaleye katılım başvurusu

Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri veya imza beyannamesi

Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu

Vekaleten katılım halinde noter onaylı vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

Belediyeye borcu olmadığına dair belge

Belediye Encümeni, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak.