Boğazlıyan Belediyesi'nde her yıl yapılan dönüşümlü Başkan Yardımcılığı görevinde bayrak değişimi gerçekleşti. Görevini başarıyla tamamlayan Belediye Meclis Üyesi Hakan Köylüoğlu, görevini devretti.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Meclis Üyesi Hakan Köylüoğlu'na bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ederken, görevi devralan Meclis Üyesi Ayhan Karabulut’a yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Coşar, “Bu değişim, sadece görevde yenilenmeyi değil, aynı zamanda istişareye ve ortak akıla verdiğimiz önemin bir göstergesidir” dedi.

Boğazlıyan için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Coşar, yerel yönetim çalışmalarına olan bağlılıklarını yineledi.