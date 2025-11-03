İhale, 5 Kasım 2025 tarihinde saat 14.00’te Yozgat Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.

Eskipazar’da Ticari Arsa Satışa Çıkıyor

Belediye mülkiyetinde bulunan Eskipazar 2. Mıntıka’daki 4 bin 275,25 metrekare büyüklüğündeki ticari alan nitelikli arsa için 28 milyon 644 bin 175 lira muhammen bedel ve 859 bin 325 lira geçici teminat belirlendi. Arsanın imar durumu “Ticari Alan” olarak tanımlanırken, emsal (E)=1.60 ve maksimum kat yüksekliği 30,50 metre olarak açıklandı.

İhale 5 Kasım’da Yapılacak

İhale, 05 Kasım 2025 Salı günü saat 14.00’te Belediye Encümeni huzurunda kapalı teklif artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. İhale, A. Nohutlu Mahallesi Şeyhzade Caddesi üzerinde bulunan Yozgat Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin dosyalarını 04 Kasım 2025 Salı günü saat 17.00’ye kadar Yozgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.

Katılım Şartları ve Belgeler

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden, kanuni ikametgâh belgesi, imza sirküleri, vekâletname, yetki belgeleri ve geçici teminat belgesi gibi evraklar istenecek.

İhale dosya bedeli 5 bin lira olup, bedelin belediye veznesine veya belediyenin cari hesabının bulunduğu bankaya yatırılması gerekiyor.

İhale şartnamesi, mesai saatleri içinde Yozgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebiliyor.

Bilgilere İnternetten Ulaşılabiliyor

İhaleye ilişkin tüm detaylara ve şartnameye Yozgat Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.yozgat.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.