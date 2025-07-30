Sarıkaya Belediyesi, temizlik işçisi kadrosu için sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 31 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak..

Temizlik işçisi alımı için başvurular, Sarıkaya Belediyesi iştiraki SARBEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinden alınacak. Başvurular Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan şirket merkezine şahsen yapılacak. İlgili pozisyon için 1 kişilik kontenjan ayrılmış durumda.

Mülakat 1 Ağustos’ta Yapılacak

Mülakat, 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00’te Sarıkaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Adaylardan en az iki ay deneyim şartı aranıyor.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adaylarda şu şartlar aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Sarıkaya ilçe merkezinde en az 1 yıl süreyle ikamet ediyor olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Adaylardan istenen belgeler ise şunlar:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil belgesi

İkametgah belgesi

3 adet vesikalık fotoğraf

Başvuru dilekçesi

Belediyeden yapılan açıklamada, “Evrak teslimi şahsen yapılacak olup, kargo veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir” denildi. Ayrıca belediye, mülakat sonucuna göre personel alıp almamakta ve gerekçesiz olarak alımı tek taraflı iptal etme hakkına sahip olduğunu belirtildi.