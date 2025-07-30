Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde temizlik işçisi alımı için ilan yayımlandı.

Sarıkaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren SARBEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti., temizlik işçisi pozisyonu için bir kişilik işçi alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular 30 Temmuz’da

Başvurular, 30 Temmuz 2025 tarihinde SARBEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Sarıkaya Belediye Başkanlığı adresine şahsen yapılacak. Başvurularla ilgili iletişim için şirket müdürü Hakan Doğan ile 0354 772 10 56 numaralı telefon üzerinden irtibata geçilebilecek.

Mülakat 31 Temmuz’da Yapılacak

Adaylar için görüşme ve mülakat, 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00’te Sarıkaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Sürekli İşçi Statüsünde Alım Yapılacak

Alım yapılacak kişi, sürekli işçi statüsünde çalışacak. Çalışma adresi Bahçelievler Mahallesi, Sarıkaya/Yozgat olarak belirtilirken, mesai saatleri 08.00 – 18.00 arasında olacak.

Başvuru Şartları

Adayların başvuruda bulunabilmesi için şu koşulları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Sarıkaya ilçe merkezinde en az 1 yıl süreyle ikamet etmek

En az ilkokul mezunu olmak

En az 2 ay deneyimli olmak

Gerekli Belgeler

Başvuru için aşağıdaki belgelerin teslim edilmesi gerekiyor:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil belgesi

İş başvuru dilekçesi

Başvurular yalnızca şahsen yapılacak. Kargo, posta ya da vekaletle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Personel Alımında Değişiklik Hakkı Belediye’de

Sarıkaya Belediye Başkanlığı, mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve gerektiğinde tek taraflı iptal etme konusunda serbest olduğunu ilan metninde duyurdu.