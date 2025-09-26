Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere temizlik işçisi alınacak.
Başvuru Süreci Başladı
Sarıkaya Belediyesi bünyesinde temizlik işçisi alımı yapılacağı açıklandı. SARBEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinden gerçekleştirilecek alımlarda 2 sürekli işçi istihdam edilecek.
Başvurular 26 Eylül 2025 tarihinde kabul edilecek olup, adayların 1 gün içerisinde müracaat etmeleri gerekiyor. Başvurular, SARBEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Sarıkaya Belediye Başkanlığı adresine yapılacak.
Mülakat 29 Eylül’de
Başvuru yapan adaylar için mülakat, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00’te Sarıkaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.
Çalışma Şartları
Çalışma Adresi: Bahçelievler Mahallesi, Sarıkaya/Yozgat
Çalışma Süresi: Sürekli işçi
Çalışma Saatleri: 08.00 – 18.00
Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Sarıkaya ilçe merkezinde en az 1 yıl ikamet etmiş olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Gerekli Belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Adli sicil belgesi
İş başvuru dilekçesi
Belediye, mülakat sonucunda personel alıp almamakta veya gerekli gördüğü takdirde alımı iptal etme konusunda serbest olacak. Evrak teslimi şahsen yapılacak, kargo veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.