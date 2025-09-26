Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere temizlik işçisi alınacak.

Başvuru Süreci Başladı

Sarıkaya Belediyesi bünyesinde temizlik işçisi alımı yapılacağı açıklandı. SARBEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinden gerçekleştirilecek alımlarda 2 sürekli işçi istihdam edilecek.

Başvurular 26 Eylül 2025 tarihinde kabul edilecek olup, adayların 1 gün içerisinde müracaat etmeleri gerekiyor. Başvurular, SARBEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti. – Sarıkaya Belediye Başkanlığı adresine yapılacak.

Mülakat 29 Eylül’de

Başvuru yapan adaylar için mülakat, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00’te Sarıkaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Çalışma Şartları

Çalışma Adresi: Bahçelievler Mahallesi, Sarıkaya/Yozgat

Çalışma Süresi: Sürekli işçi

Çalışma Saatleri: 08.00 – 18.00

Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Sarıkaya ilçe merkezinde en az 1 yıl ikamet etmiş olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Gerekli Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil belgesi

İş başvuru dilekçesi

Belediye, mülakat sonucunda personel alıp almamakta veya gerekli gördüğü takdirde alımı iptal etme konusunda serbest olacak. Evrak teslimi şahsen yapılacak, kargo veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Muhabir: Beyza Bulut