Sorgun Belediyesi, mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiralanması ve bazı araçların satışı amacıyla ihale düzenleyeceğini duyurdu. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihaleler, 6 Mayıs 2025 Salı günü saat 14.00’te Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.

KİRALANACAK TAŞINMAZLAR

İhale kapsamında kiraya verilecek alanlar ve yıllık muhammen bedelleri şu şekilde:

Giysi ve tekstil atık kumbaralarının kiralanması: 150 bin lira + KDV (3 yıl)

Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi: 60 bin lira + KDV (3 yıl)

Mezbahane işletmesi kiralaması: 100 bin lira + KDV (3 yıl)

Karşıyaka Mahallesi Üçtepeler Sosyal Tesisleri'ndeki kafeterya ve kullanım alanları: 204 bin lira + KDV (3 yıl)

İlçe merkezindeki açık otopark alanlarının kiralanması: 300 bin lira + KDV (3 yıl)

SATIŞA SUNULAN ARAÇLAR

Belediyeye ait 4 adet araç da ihale yoluyla satışa sunulacak. Araçların muhammen bedelleri ve bilgileri şöyle:

BMC Cenaze Aracı (1993, trafikten çekilmiş): 15 bin lira

Fiat Kamyon Cenaze Aracı (1986, trafikten çekilmiş): 140 bin lira

Tofaş Şahin Otomobil (1991, faal durumda): 70 bin lira

Mercedes İtfaiye Aracı (1987, trafikten çekilmiş): 250 bin lira

Tüm araçlar için geçici teminat bedeli, muhammen bedelin yüzde 3’ü oranında belirlendi.

İHALE ŞARTLARI VE BELGELER

İhaleye katılmak isteyenlerin, bin lira karşılığında temin edilebilecek ihale dosyasını satın alması zorunlu. Dosyalar, Sorgun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi’ne ihale saatine kadar teslim edilebilecek.

Katılımcılardan, tüzel veya gerçek kişi olmalarına göre değişen bazı belgeler talep edilecek. Ayrıca, belirli işler için ilgili kurumlarca verilen izin ve lisans belgeleri, deneyim belgeleri ve personel çalıştırma taahhütnameleri gibi ek evrakların da dosyaya eklenmesi gerekiyor.

Sorgun Belediyesi, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğunu da duyurdu.