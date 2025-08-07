Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Beldesi’nde, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Araplı Belde Enerji İnşaat Gıda Turizm Sosyal Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti. geçici süreli bir personel alımı gerçekleştirecek.

1 Kişilik Kadro Açıldı

Araplı Belediye Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, genel işler temizlik alanında 1 kişilik geçici işçi alımı yapılacağı bildirildi. Başvuracak adayların en az 1 yıl deneyime sahip olması şartı aranırken, çalışma süresinin haftalık 45 saat ve 08:00-17:00 saatleri arasında olacağı kaydedildi.

Başvurular 7 Ağustos’ta

Başvurular, 7 Ağustos 2025 tarihinde yalnızca bir günlüğüne alınacak. Başvuru adresi olarak, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kültür Evi No: 76/2 Araplı/Sorgun/Yozgat gösterildi. Başvurular şahsen yapılacak olup, adayların Araplı Belediyesi’ne ait şirkete dilekçe ile başvurması gerekiyor.

Gerekli Belgeler ve Şartlar

Adaylardan istenen belgeler ise şu şekilde sıralandı:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Aile toplum kağıdı

Diploma fotokopisi

Sağlık raporu

4 adet vesikalık fotoğraf

Başvuruya ilişkin görüşmeler, 08 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.53’te başvuru adresinde gerçekleştirilecek.

Başvuru Şartı

Başvuru yapacak adayların, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması ve genel işler temizlik personeli olarak istihdam edilmek üzere uygun durumda bulunmaları gerekiyor.

Detaylı bilgi, Araplı Belediyesi’nin resmi iletişim kanallarından edinilebilecek.