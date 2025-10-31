Kadışehri Belediye Başkanlığı’na bağlı Kadıkent İnşaat Şirketi, bünyesinde çalıştırmak üzere temizlik personeli alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 1 Kasım’da şahsen yapılacak, mülakat ise 2 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Başvurular 1 Kasım’da Başlıyor

Kadışehri Belediye Başkanlığı’na bağlı Kadıkent İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, yayımladığı ilanla 1 kişilik geçici temizlik personeli alacağını duyurdu. İlan kapsamında, adayların başvurularını 1 Kasım 2025 tarihinde şahsen yapmaları gerekiyor. Başvurular Lütfullah Kayalar Mahallesi Hacı Maviş Sokak No:2 Kadışehri/Yozgat adresine dilekçe ile gerçekleştirilecek.

Mülakat 2 Kasım’da

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar 2 Kasım 2025 tarihinde saat 10.53’te mülakata alınacak. Görüşmeler Lütfullah Kayalar Mahallesi Hacı Maviş Sokak No:13 adresinde yapılacak.

Çalışma Şartları Neler?

İlan edilen pozisyon haftalık 30 saat çalışmayı kapsıyor. Mesai saatleri 08:00 – 17:00 olarak belirlendi.

İstenen Belgeler Neler?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Aile toplum kâğıdı

Diploma fotokopisi

Sağlık raporu

4 adet fotoğraf

İlanla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Şirket Müdür Vekili Ramazan Taş’ı 0534 761 92 41 numaralı telefondan arayabilir.

Muhabir: Beyza Bulut