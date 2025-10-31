Kadışehri Belediye Başkanlığı’na bağlı Kadıkent İnşaat Şirketi, bünyesinde çalıştırmak üzere temizlik personeli alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 1 Kasım’da şahsen yapılacak, mülakat ise 2 Kasım’da gerçekleştirilecek.
Başvurular 1 Kasım’da Başlıyor
Kadışehri Belediye Başkanlığı’na bağlı Kadıkent İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, yayımladığı ilanla 1 kişilik geçici temizlik personeli alacağını duyurdu. İlan kapsamında, adayların başvurularını 1 Kasım 2025 tarihinde şahsen yapmaları gerekiyor. Başvurular Lütfullah Kayalar Mahallesi Hacı Maviş Sokak No:2 Kadışehri/Yozgat adresine dilekçe ile gerçekleştirilecek.
Mülakat 2 Kasım’da
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar 2 Kasım 2025 tarihinde saat 10.53’te mülakata alınacak. Görüşmeler Lütfullah Kayalar Mahallesi Hacı Maviş Sokak No:13 adresinde yapılacak.
Çalışma Şartları Neler?
İlan edilen pozisyon haftalık 30 saat çalışmayı kapsıyor. Mesai saatleri 08:00 – 17:00 olarak belirlendi.
İstenen Belgeler Neler?
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Adli sicil kaydı
Aile toplum kâğıdı
Diploma fotokopisi
Sağlık raporu
4 adet fotoğraf
İlanla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Şirket Müdür Vekili Ramazan Taş’ı 0534 761 92 41 numaralı telefondan arayabilir.