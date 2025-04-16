Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Beldesinde belediye tarafından personel alımı yapılacak.

Araplı Belde Enerji İnşaat Gıda Turizm Sosyal Hizmetler Sanayi Ticaret Limited Şirketi, geçici süreliğine bir şoför alımı gerçekleştirecek.

Başvurular, 16 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek olup, alım için adayların en az bir yıl deneyime sahip olmaları gerekiyor.

Başvuru ve ilan hakkında, Araplı Belediye Başkanı Abdullah Büyükkaradoğan ile iletişime geçilerek bilgi alınabilir. İrtibat numarası ise 03544337002 olarak belirtildi. Başvuru adresi ise Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kültür Evi No: 72/2 Araplı/Sorgun-Yozgat.

Başvuruların ardından mülakat, aynı adreste 18 Nisan 2025 tarihinde saat 10.53’te yapılacaktır. Mülakatı kazanan adaylar, haftalık 45 saat çalışma süresiyle, 08.00-17.00 saatleri arasında görev alacaklardır.

Başvuru için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, aile toplum kağıdı, diploma fotokopisi, sağlık raporu ve 4 adet fotoğraf yer almaktadır. Başvurular şahsen dilekçe ile yapılmalıdır.