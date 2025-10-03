Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., beden işçisi pozisyonunda 1 kişi alımı yapacak. Başvurular 4 Ekim 2025 tarihinde alınacak.

Başvuru Şartları

Şefaatli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, beden işçisi (temizlik) kadrosunda geçici statüde 1 kişilik alım gerçekleştirilecek. Başvurular yalnızca 4 Ekim 2025 tarihinde, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No:13/A adresine yapılacak.

Başvuru için adayların kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, sağlık raporu ve ikametgâh belgesi ile müracaat etmeleri gerekiyor.

İşe başvuracak adaylarla mülakat, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 11.00’de Şefaatli Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.

Çalışma Şartları

Alınacak işçi, Şefaatli Belediye Başkanlığı’nda görev yapacak. Çalışma süresi 5 ay 29 gün olarak belirlenirken, mesai saatleri 08.30-17.30 saatleri arasında olacak.

Başvuru hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar, şirket müdürü Seyit Dündar ile 0543 266 19 07 numaralı telefondan iletişime geçebilecek.