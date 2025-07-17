Yerköy Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan bir iş yerini kiraya vermek üzere ihaleye çıkıyor. Haşim Kılıç Mahallesi’nde, Belediye Hizmet Binası altında yer alan 1 numaralı iş yeri, aylık 5 bin lira, yıllık ise 60 bin lira muhammen bedelle kiraya verilecek.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle yapılacak ihale, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenler, kira şartnamesini Yerköy Belediyesi Emlak Şefliği’nden mesai saatleri içerisinde temin edebilecek. İşyeri için belirlenen geçici teminat bedeli yüzde 3 oranında olup, ihale günü saat 10.00’dan önce belediye veznesine yatırılması gerekiyor. İhaleyi kazanan katılımcıların ise yüzde 6 oranında kesin teminat bedelini belediyeye ödemesi şartı bulunuyor.

İhaleye başvuracakların ayrıca nüfus cüzdanı fotokopisini ibraz etmeleri gerekiyor. Yerköy Belediye Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak.