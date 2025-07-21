Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, belediyeye ait 4 işyeri açık artırma usulüyle satışa çıkarılacak. İhale, 31 Temmuz 2025 tarihinde belediye toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

8 Milyon TL’den Başlayan Satış Bedelleri

Aşağı Mahalle’de bulunan 797 ada 3 parseldeki 1, 6 ve 7 numaralı bağımsız bölüm işyerleri ile 798 ada 6 parseldeki taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında açık teklif usulüyle yapılacak.

Satışa çıkarılacak işyerlerinin muhammen bedelleri ve ihale saatleri şöyle:

798 Ada 6 Parsel: 664,77 metrekare, muhammen bedel 8 milyon 300 bin TL. Geçici teminat 249 bin TL. İhale saati 14.00.

797 Ada 3 Parsel 1 Numaralı İşyeri: 52,50 metrekare, muhammen bedel 2 milyon 500 bin TL. Geçici teminat 75 bin TL. İhale saati 14.30.

797 Ada 3 Parsel 6 Numaralı İşyeri: 179,72 metrekare, muhammen bedel 6 milyon TL. Geçici teminat 180 bin TL. İhale saati 15.00.

797 Ada 3 Parsel 7 Numaralı İşyeri: 76,26 metrekare, muhammen bedel 2 milyon 650 bin TL. Geçici teminat 79 bin 500 TL. İhale saati 15.30.

Şartname 3 Bin TL Karşılığında Alınabilecek

İhale şartnamesi ve ilgili belgeler Boğazlıyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 3 bin TL karşılığında temin edilebilecek.

İhaleye katılacak olanlardan; şirketler için imza sirküleri, sanayi ve ticaret odası kayıt belgesi, dosya bedeli ve geçici teminat makbuzu istenirken, şahıslar için ise nüfus cüzdan sureti, ikametgâh ilmühaberi ve geçici teminat makbuzu zorunlu olacak.

Bedeller 7 Gün İçinde Ödenecek

İhaleyi kazananlar, onaylanan ihale kararının kendilerine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ihale bedelinin tamamını ödemek zorunda olacak. Ödemelerin süresi içinde yapılmaması halinde geçici teminat belediyeye gelir kaydedilecek.

Satış sonrasında doğacak her türlü vergi, resim, KDV, harç ve diğer giderler alıcı tarafından karşılanacak.

Belediye Başkanı ihale sonucunu uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmama veya onaylamama hakkını saklı tutuyor.