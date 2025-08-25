Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde belediye bünyesinde farklı alanlarda çalıştırılmak üzere işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 26 Ağustos 2025’te alınacak.

Üç Farklı Alanda İşçi Alınacak

Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yayımlanan ilanlara göre, üç farklı pozisyonda işçi alımı yapılacak. Buna göre; beton parke ve bordür taşı döşeme işçisi, şoför-yük taşıma ve beden işçisi (temizlik) kadrolarında toplamda 3 kişi istihdam edilecek.

Başvurular Bir Günlük Sürede Alınacak

Başvurular 26 Ağustos 2025 tarihinde, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No:13/A Şefaatli adresinde kabul edilecek. Adayların başvuru sırasında kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, sağlık raporu ve ikametgâh belgesini teslim etmeleri gerekiyor.

Mülakat 27 Ağustos’ta

İşe alınacak personelin belirlenmesi için mülakatlar, 27 Ağustos 2025 saat 10.00’da Şefaatli Belediye Başkanlığı’nda yapılacak.

Çalışma Şartları

Alınacak işçilerin çalışma adresi Şefaatli Belediye Başkanlığı olacak. Çalışma süresi 5 ay 29 gün olarak açıklandı. Mesai saatleri ise 08.30-17.30 arasında olacak.