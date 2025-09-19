Yozgat’ın Çandır ilçesinde belediye bünyesinde beden işçisi alımı için başvurular başladı. Tek kişilik kontenjan için müracaatlar 19 Eylül’de yapılacak.

Başvurular 19 Eylül’de

Çandır Belediyesi, ÇANBEL Enerji İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. aracılığıyla beden işçisi alımı gerçekleştirecek. Geçici statüde yapılacak alım için başvurular 19 Eylül 2025 tarihinde alınacak. Başvuru adresi, Kılıçlar Mahallesi Şehit Yıldırım Yılmaz Caddesi No:1 Çandır/Yozgat olarak açıklandı.

Mülakat 20 Eylül’de

Başvuruların ardından adaylarla mülakat yapılacak. Görüşmeler, 20 Eylül 2025 günü saat 10.30’da Çandır Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Çalışma Şartları

İşe alınacak beden işçisi, Çandır ilçesinde belirlenen adreste 8 saatlik çalışma süresiyle görev yapacak. Çalışma saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Gerekli Belgeler

Başvuru için adaylardan adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi talep edilecek.