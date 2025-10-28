Yozgat'ta belediye işçi alacak Son gün 29 Ekim!

Şefaatli Belediyesi, temizlik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere geçici süreli 2 beden işçisi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 29 Ekim 2025 tarihinde kabul edilecek.

Başvuru Sadece Bir Gün Sürecek

Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 geçici temizlik personeli alımı gerçekleştirecek. Başvurular 29 Ekim 2025 tarihinde yapılacak olup, adayların başvuru işlemlerini Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No:13/A Şefaatli/Yozgat adresinde tamamlamaları gerekiyor.

Adayların kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, sağlık raporu ve ikametgâh belgesiyle birlikte başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Mülakat 30 Ekim’de Yapılacak

Başvuruların ardından mülakat, 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00’de Şefaatli Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.

Çalışma Şartları Neler?

İşe alınacak personel, Şefaatli Belediye Başkanlığı bünyesinde 5 ay 29 gün süreyle çalışacak. Çalışma saatleri ise 08.30-17.30 olarak belirlendi.

Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, şirket müdürü Seyit Dündar ile 0543 266 19 07 numaralı telefondan veya [email protected] adresinden iletişime geçebilecek. Selma Şahin