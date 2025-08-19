Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., temizlik alanında çalıştırılmak üzere 1 beden işçisi alımı yapacak. Başvurular 19 Ağustos 2025 tarihinde kabul edilecek.

Başvuru Süreci Başladı

Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., temizlik işlerinde görevlendirilmek üzere beden işçisi alımı yapacağını duyurdu. İlana göre açık iş sayısı 1 kişi olarak belirtildi.

Başvurular 19 Ağustos 2025 tarihinde bir gün süreyle Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı No:13/A adresine şahsen yapılacak. İrtibat kişisi olarak şirket müdürü Seyit Dündar gösterildi.

Mülakat Tarihi ve Yeri

Adaylar için mülakat, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’da Şefaatli Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.

Çalışma Koşulları

Alınacak işçi, Şefaatli Belediye Başkanlığı’nda görevlendirilecek. Çalışma süresi 5 ay 29 gün olarak belirlendi. Mesai saatleri ise 08.30-17.30 arası olacak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adaylardan başvuru sırasında şu belgeler istenecek:

Kimlik fotokopisi

Nüfus kaydı

Sabıka kaydı

Sağlık raporu

İkametgah belgesi