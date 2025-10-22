Yerköy Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan şehirler arası otobüs terminalindeki 3, 4 ve 5 numaralı iş yerlerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale ile kiraya verecek.

İhale 6 Kasım’da Yapılacak

Yerköy Belediyesi’nden yapılan duyuruya göre, Yüzüncü Yıl Mahallesi 971 ada 1 parselde bulunan şehirler arası otobüs terminalindeki iş yerleri kiraya çıkarılacak.

Buna göre; 3, 4 ve 5 numaralı dükkanların her biri aylık 5 bin lira, yıllık 60 bin lira muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda ihale ile kiralanacak.

İhaleye ilişkin kira şartnamesi, belediyenin emlak şefliğinden mesai saatleri içinde temin edilebilecek.

Teminat Detayları

İhaleye katılacak olanların, işyerlerine ait geçici teminat bedelinin yüzde 3’ünü ihale günü saat 10.00’dan önce belediye veznesine yatırmaları gerekiyor.

İhaleyi kazananların ise işyerlerine ait kati teminat bedelinin yüzde 6’sını belediye veznesine yatırmaları istendi.

Katılım Şartları

İhaleye katılacak kişilerin nüfus cüzdanı fotokopilerini ibraz etmeleri gerekiyor.

Yerköy Belediye Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak.