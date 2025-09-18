Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde belediye bünyesinde temizlik işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru 18 Eylül’de (bugün) yapılacak.
Başvuru Detayları
Sarıkaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren SARBEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılacak alımda, sürekli işçi statüsünde 1 temizlik personeli istihdam edilecek. Başvurular, 18 Eylül 2025 tarihinde alınacak.
Başvuru adresi, SARBEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - Sarıkaya Belediye Başkanlığı olarak belirtildi. İrtibat kişisi olarak şirket müdürü Hakan Doğan görevlendirildi.
Mülakat Bilgileri
Adayların mülakatı, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 14.00’te Sarıkaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde yapılacak.
Çalışma Şartları
Çalışma adresi: Bahçelievler Mahallesi Sarıkaya/Yozgat
Çalışma süresi: Sürekli işçi
Çalışma saatleri: 08.00 - 18.00
Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Sarıkaya ilçe merkezinde en az 1 yıl süreyle ikamet etmek
En az ilkokul mezunu olmak
Gerekli Belgeler
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Adli sicil belgesi
İş başvuru dilekçesi
Başvuru evraklarının elden teslim edilmesi gerektiği, kargo veya posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi.