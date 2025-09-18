Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde belediye bünyesinde temizlik işçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru 18 Eylül’de (bugün) yapılacak.

Başvuru Detayları

Sarıkaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren SARBEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılacak alımda, sürekli işçi statüsünde 1 temizlik personeli istihdam edilecek. Başvurular, 18 Eylül 2025 tarihinde alınacak.

Başvuru adresi, SARBEL İnş. San. Tic. Ltd. Şti. - Sarıkaya Belediye Başkanlığı olarak belirtildi. İrtibat kişisi olarak şirket müdürü Hakan Doğan görevlendirildi.

Mülakat Bilgileri

Adayların mülakatı, 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 14.00’te Sarıkaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde yapılacak.

Çalışma Şartları

Çalışma adresi: Bahçelievler Mahallesi Sarıkaya/Yozgat

Çalışma süresi: Sürekli işçi

Çalışma saatleri: 08.00 - 18.00

Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Sarıkaya ilçe merkezinde en az 1 yıl süreyle ikamet etmek

En az ilkokul mezunu olmak

Gerekli Belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil belgesi

İş başvuru dilekçesi

Başvuru evraklarının elden teslim edilmesi gerektiği, kargo veya posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi.