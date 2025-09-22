MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili hemşehrimiz Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’nin belediye başkanları listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Erkut Ekinci Istifa (1)

Durmaz’dan Kamuoyuna Duyuru

Erkut Ekinci Istifa (2)

Liste Dışı Bırakıldı

Durmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

