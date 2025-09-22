MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili hemşehrimiz Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’nin belediye başkanları listesinden çıkarıldığını duyurdu.
Durmaz’dan Kamuoyuna Duyuru
Liste Dışı Bırakıldı
Durmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”