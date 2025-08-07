Akdağmadeni Belediyesi, mülkiyetinde bulunan arsa ve işyerlerini açık artırma yoluyla satışa ve kiraya çıkarıyor. İhale, 21 Ağustos 2025 tarihinde belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

21 Ağustos’ta İhale Düzenlenecek

Akdağmadeni Belediyesi, mülkiyetinde bulunan arsa ve işyerlerini satış ve kiralama yöntemiyle değerlendirmeye hazırlanıyor. Belediye, söz konusu gayrimenkulleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satışa ve kiraya sunacak.

İhale, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 14.00’te Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Üç Arsa, Bir İşyeri Satışta

Belediyeye ait arsalar arasında en yüksek muhammen bedele sahip taşınmaz, bin 115,16 metrekare büyüklüğündeki Yenimahalle 814 ada 3 parselde yer alıyor. Bu arsanın metrekare muhammen bedeli 6 bin lira, toplam muhammen bedeli ise 6 milyon 930 bin 960 lira olarak belirlendi.

Gültepe Mahallesi’nde ise iki arsa satışa çıkarılıyor. 433 ada 20 parseldeki 638,42 metrekarelik arsa için 3 milyon 192 bin 100 lira muhammen bedel istenirken, 427 ada 24 parseldeki 625,22 metrekarelik diğer arsanın bedeli 2 milyon 500 bin 880 lira olarak açıklandı.

Satışa sunulan işyeri ise Yeşiltepe Mahallesi Mehmet Köklü Parkı altında bulunan 275 metrekarelik bağımsız bölüm. Bu işyerinin toplam muhammen bedeli 20 milyon 625 bin lira olarak duyuruldu.

Kiralık İşyerleri de Listede

Belediye, iki işyerini de kiraya vermeye hazırlanıyor. Yeşiltepe Mahallesi’ndeki Şehit Mehmet Köklü Parkı altındaki kapalı otopark, aylık 50 bin lira muhammen bedelle 3 yıllığına kiraya verilecek. 3 yıllık toplam kira bedeli 1 milyon 800 bin lira olarak belirlendi.

Diğer kiralık işyeri ise İstanbulluoğlu Mahallesi’ndeki Ticaret ve Kültür Merkezi içerisinde yer alan eski sosyal market. Aylık kira bedeli 15 bin lira olan bu yerin 3 yıllık kira bedeli 540 bin lira olarak açıklandı.

Katılım Şartları

İhaleye katılmak isteyenlerin, geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz ve "Belediyeye borcu yoktur" yazısıyla birlikte başvuruda bulunmaları gerekiyor.

İhale şartnamesi, Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak incelenebilecek. Geçici teminatlar, ihale saatine kadar belediyenin tahsilat servisine yatırılabilecek.

İlan, 2886 sayılı Kanunun 12. maddesi gereği 1 Ağustos 2025 tarihinde kamuoyuna duyuruldu.