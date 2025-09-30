Boğazlıyan Belediyesi’ne bağlı Sulama Taahhüt Eğitim Turizm Gıda Hizmet Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., toplamda 248 beden işçisi alımı yapacak. Başvurular 30 Eylül’de (bugün) sona erecek.

240 İşçi İçin Başvuru Alınacak

Kurum tarafından yayımlanan ilana göre, 240 beden işçisi kadrosu için başvurular 30 Eylül 2025’te yapılacak. Başvurular Sulama Taahhüt Eğitim Turizm Gıda Hizmet Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. adresine gerçekleştirilecek. İrtibat kişisi olarak Mehmet Yerlikaaya belirtilirken, görüşmeler 1 Ekim 2025’te saat 09.30’da Boğazlıyan Belediye Başkanlığı’nda yapılacak.

Çalışma adresi kurumun kendi bünyesi olurken, işçiler için haftalık 45 saatlik çalışma düzeni uygulanacak. Çalışma saatleri ise 08.30 – 17.30 olarak belirlendi. Başvuruda bulunmak isteyenlerin Boğazlıyan ilçesinde ikamet etmesi şart koşuldu.

Başvurular için adli sicil kaydı, 2 adet fotoğraf, nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi ibraz edilmesi gerekiyor.

8 Engelli İşçi Alınacak

Aynı kurum bünyesinde ayrıca 8 engelli beden işçisi alımı yapılacak. Başvurular yine 30 Eylül 2025 tarihine kadar kabul edilecek. Görüşme tarihi ve saati değişmezken, adayların %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olması şartı arandı.

Engelli işçiler için çalışma saatleri 08.00 – 17.00 olarak belirlendi. Başvurular sırasında gerekli belgeler arasında engelli raporu da istenecek.

Başvurular 30 Eylül’de Sona Eriyor

Toplamda 248 işçi alımı için son başvuru tarihi 30 Eylül 2025. Başvurularını yapan adaylar, mülakat için 1 Ekim 2025’te Boğazlıyan Belediye Başkanlığı’nda hazır bulunacak.