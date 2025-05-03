Yerköy Belediyesi, ilçedeki Otobüs Terminali binası içinde yer alan lokanta/restoran alanını 15 yıllığına kiraya vermek üzere ihaleye çıkıyor.

Söz konusu alan için “üst kullanım (irtifak) hakkı” tesis edilmesi amacıyla yapılacak ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında, Yüzüncü Yıl Mahallesi Çatalarkaç Mevkii'nde bulunan ve mülkiyeti Yerköy Belediyesi'ne ait olan 3 bin 701 metrekarelik taşınmazın toplam bin 121 metrekarelik kısmı –645,5 m² kapalı alan, 475,5 m² arsa alanı– lokanta/restoran işletmesi amacıyla kiraya verilecek.

İhalenin 15 yıllık tahmini muhammen bedeli 3 milyon 600 bin lira olarak belirlenirken, ilk yıl için öngörülen bedel 240 bin lira oldu. Geçici teminat bedeli ise 108 bin lira olarak açıklandı.

İhale, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te Yerköy Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, gerekli belgeleri içeren dosyalarını en geç aynı gün saat 10.00’a kadar Yerköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Şefliği’ne teslim etmek zorunda.

İhale dokümanı, belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Şefliği'nde görülebilecek ve 10 bin lira bedelle temin edilebilecek. Katılımcılardan vergi, SGK ve belediyeye borcu olmadığına dair belgelerin yanı sıra, restoran işletmeciliğine yönelik ISO belgeleri ve helal gıda sertifikası gibi kalite belgeleri de talep ediliyor.

Ayrıca, ihaleye katılacakların kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarını beyan etmeleri gerekiyor. Açık teklif usulüyle yapılacak ihalede artırımlar bin lira ve katları şeklinde gerçekleştirilecek.

İhaleye ilişkin detaylı bilgiye Yerköy Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden veya 0354 516 70 00 numaralı telefondan ulaşılabilir.