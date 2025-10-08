Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın öncülüğünde hayata geçirilen Taç Mahal Konutları Projesi yükselmeye devam ediyor.

İlçenin büyüyen ve gelişen konut ihtiyacına cevap vermeyi amaçlayan proje, modern mimarisi ve güçlü altyapısıyla dikkat çekiyor.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, Taç Mahal Konutları’nın Boğazlıyan’ın gelişim vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Coşar, “Boğazlıyan’ımızın konut ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunarken, aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak modern bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Bu proje tamamlandığında ilçemiz yeni bir cazibe merkezi kazanmış olacak” dedi.

Taç Mahal Konutları, konforlu dairelerin yanı sıra sosyal alanlarıyla da öne çıktığın dile getiren Coşar, “Projede yürüyüş yolları, yeşil alanlar, çocuk oyun parkları ve otopark alanları yer alacak. Böylece aileler için güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturulacak. İlçenin ekonomik ve sosyal yaşamına da katkı sağlaması beklenen proje, tamamlandığında Boğazlıyan’ın çehresini değiştirecek. Belediye yetkilileri, inşaat çalışmalarının planlandığı şekilde ilerlediğini ve kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak” dedi.