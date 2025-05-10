Yozgat’ta Beden Işçisi Alınacak

Çanbel Enerji İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., geçici statüde çalıştırılmak üzere 3 beden işçisi alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular, 10 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak. Adaylar, başvurularını Kılıçlar Mahallesi Şehit Yıldırım Yılmaz Caddesi No:1 adresinde bulunan Çanbel Enerji merkezine yapabilecek. Başvuruda bulunmak isteyenlerin adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgelerini hazır bulundurmaları gerekiyor.

Mülakatlar, 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.30’da Çandır Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Adaylar, görüşme sırasında Belediye Başkanı Ertan Eroğlu ile bir araya gelecek.

Çalışma saatlerinin 08.00 – 17.00 arasında olduğu pozisyonda, günlük 8 saatlik mesai uygulanacak. İş başvurusu ve detaylı bilgi için adayların, 0533 742 93 53 numaralı telefondan iletişime geçebileceği belirtildi.