Endeks, bugün doğan bir çocuğun yaşadığı ülkede hâkim olan sağlık ve eğitim koşullarına göre, 18 yaşına geldiğinde elde etmesi beklenen beşerî sermayeyi ölçüyor.

Metodolojisi Dünya Bankası tarafından oluşturulan Beşerî Sermaye Endeksi (Human Capital Index, HCI), çocuğun kaliteli sağlık ve eğitim koşulları sağlandığında sahip olacağı üretkenliği 0 ile 1 arası bir ölçek üzerinde karşılaştırıyor. Endeks, Dünya Bankası’nın beşerî sermayeyi kapsayıcı büyümenin bir sürükleyici etkeni olarak kabul eden Beşerî Sermaye Projesi’nin bir parçasını oluşturuyor. Türkiye’de endeks, ilk kez ülke ve il seviyesinde resmi istatistik olarak yayımlandı.

Türkiye ve Yozgat Genelinde Endeks Değerleri

Türkiye’de Beşerî Sermaye Endeksi, 2021 yılında 0,693, 2022’de yüzde 0,5 artışla 0,696 ve 2023’te yüzde 0,9 azalarak 0,690 oldu. Endeksin alt bileşenleri incelendiğinde, 2023’te hayatta kalma 0,985 ile yüzde 0,3 düşerken, sağlık 0,966 ile yüzde 0,2 artış ve eğitim 0,725 ile yüzde 0,8 düşüş kaydetti. Yozgat’ta Beşerî Sermaye Endeksi 2023 yılında 0,666 olarak gerçekleşti.

Ab Ülkeleri Karşılaştırması

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin 2020 yılı ortalama endeks değeri 0,730 olarak belirlendi. AB’de en yüksek endeks değerine sahip ülkeler Finlandiya (0,796), İsveç (0,795) ve İrlanda (0,793) olurken, en düşük değerler Romanya (0,584), Bulgaristan (0,614) ve Slovakya (0,665) olarak kaydedildi.

İl Bazında Veriler ve Değişimler

2023’te il seviyesinde en yüksek Beşerî Sermaye Endeksi 0,781 ile Çanakkale’de gerçekleşti. Çanakkale’yi 0,761 ile Antalya, 0,756 ile Erzincan, 0,755 ile Eskişehir ve 0,749 ile Rize izledi. En düşük endeks değeri ise 0,599 ile Şırnak oldu.

2021-2023 döneminde endeksin en çok arttığı iller Çanakkale (0,026 puan), Uşak (0,022 puan), Siirt, Antalya ve Erzincan (0,017 puan) olurken; düşüş gösteren iller Hatay (-0,066), Adıyaman (-0,059), Kahramanmaraş (-0,048), Manisa (-0,024) ve Malatya (-0,022) oldu.

Beşerî Sermaye Endeksi Bileşenleri ve Veri Kaynakları

Endeks, hayatta kalma, sağlık ve eğitim bileşenlerinin çarpımıyla hesaplanıyor. Hayatta kalma: Bugün doğan bir çocuğun okul çağına kadar hayatta kalma olasılığı. Veriler İBBS3 (il) düzeyinde Türkiye İstatistik Kurumu’ndan sağlandı. Sağlık: 15 yaşındaki bireylerin 60 yaşına kadar hayatta kalma oranları ve 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranı. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı kayıtlarından alınmıştır. Eğitim: 4-18 yaş arası fertlerin muhtemel eğitim süresi ve öğrenci başarı testi sonuçları. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu, Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sağlanmaktadır.