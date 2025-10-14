Saraykent’te bazı çeşme sularının içme suyu olarak kullanılmaması uyarısı yapıldı.

Saraykent Kaymakamlığı, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan analizler sonucunda bazı çeşme sularının içme suyu olarak kullanılmasının uygun olmadığını açıkladı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu çeşmelere gerekli uyarı yazılarının asıldığı belirtilerek, vatandaşların bu suları yalnızca temizlik ve benzeri amaçlarla kullanmaları istendi.

İçme suyu ihtiyacının, analiz sonuçları uygun olan kaynaklardan karşılanmasının halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Saraykent Kaymakamlığı, kamuoyuna duyuruda bulunarak vatandaşları uyarılara dikkat etmeleri konusunda bilgilendirdi.