İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, Yozgat Dini İhtisas Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, STK başkanları, daire personeli, imam- hatip, müezzin kayyım ve Kur’an Kursu öğreticileri katıldı.

Yozgat Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen program, Çapanoğlu Cami İmam Hatibi Cemal Şahiner’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasında önceki yıllarda Yozgat’ta sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi veren İl Müftüsü Gülden, Yaz Kur’an kurslarının önemine de değinerek, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Gülde, “Çocuklarımızın ellerinde Elif-ba cüzleri ve Kur’an-ı Kerimlerle camilere koştukları bir dönem olsun” dedi.

“YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMANIN RUHU”

“Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, “Kurban ibadeti toplum içerisinde birlik ve beraberliğin, kardeşliğin pekişmesine katkı sağlar, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Kontrol ve denetimden uzak olan, araştırılmadan vekaleti verilen her mali ibadet istismara açıktır”ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının vekaletle kurban hizmetinin Din İşleri Yüksek Kurulunun mütalaa, karar ve fetvaları, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün planlama ve koordinesi, Türkiye Diyanet Vakfı’nın icrası ekseninde yürütüldüğünü belirten Erhan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın dünya genelinde yapılan çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda katılımlarından dolayı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan’a teşekkür eden Gülden, hediye takdiminde bulundu.

KURUMLARI ZİYARET ETTİ

Vekaletle kurban ve yaz Kur'an kursları bilgilendirme toplantısı için Yozgat’a gelen Erhan, Diyanet Gençlik Merkezi’ni, “Vekaletle Kurban” bağış stantlarını, Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nu, yapımı tamamlanan ve açılış hazırlığı yapılan Bandelli 4-6 yaş Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.