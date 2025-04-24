Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Yozgat TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Sorgun’a bağlı Doğankent Gülşehri Şehit Mehmet Ünal İlköğretim Okulu’nda düzenlenen etkinlikte, toplam 125 öğrenciye ayakkabı, oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Okula eğitim desteği sağlamak amacıyla iki adet bilgisayar ve iki adet yazıcı da hediye edildi.

Etkinlikte öğretmenler de unutulmadı; kendilerine çeşitli hediyeler takdim edildi. Kutlamalar, okul bahçesinde gerçekleştirilen pasta kesimi ile sona erdi.

Çocukların mutluluğunun gözlerinden okunduğu etkinlikte, onlarla bir arada olmanın gururunu yaşadıklarını belirten yetkililer, bu anlamlı faaliyetin çocukların eğitim hayatına destek amacı taşıdığını vurguladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.