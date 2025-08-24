Yozgat Belediyesi, Bayern Yozgatlı Dernekler Birliği (BayDeBir) ve Yozgat Ülkü Ocakları işbirliğiyle Bayraktepe’deki tarihi bayrak yenilenerek rengini tazeledi.

Yılların etkisiyle solan bayrak, ortak çalışma sonucu yeniden boyanarak bölgeye görsel bir canlılık kazandırıldı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, “Güne Bayraktepe’de başladık. Belediyemiz, BayDeBir ve Yozgat Ülkü Ocakları işbirliği ile Yozgat’ımızın önemli sembollerinden biri olan Bayraktepe’deki bayrağımızı yenileyerek şenlendiriyoruz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, bayrağın yalnızca görsel bir simge olmadığını, aynı zamanda Yozgat halkı için tarih ve kültür değerlerini yansıtan önemli bir sembol olduğunu vurguladı.

Yapılan çalışmayla birlikte hem ziyaretçilere hem de Yozgatlılara estetik açıdan hoş bir görünüm sunulması hedeflendi.