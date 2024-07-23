Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, turizm amaçlı kiralanan konut izin belgesi hakkında basın açıklaması yaptı.

İl Müdürü Çiftci, Yozgat’ta kısa süreli kiralama amaçlı konut başvurularının alındığını söyledi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan İl Müdürü Çiftçi şunları söyledi: “7464 Sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, kiraya verenin konutunu gerçek veya tüzel kişilere en fazla yüz gün süreyle kiralamasına izin verilmesi amacıyla düzenlenen turizm amaçlı kiralama izin belgesi verme salahiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığınca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine verilmiş olup; bu kapsamda, ilimizde kısa süreli kiralama amaçlı konut başvuruları alınmış ve Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi düzenlenmeye başlanmıştır.”