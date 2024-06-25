Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, dernek başkanlığı için yapılan seçimde tek başına çıktığı adaylıkta üyelerin çoğunluğunun oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Açıkgöz yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 3 yıldır yürüttüğüm başkanlık görevimde üyelerimizin çoğunluğunun oyunu alarak tekrar başkan seçildim. Bizlere inanan, güvenen ve teveccüh gösterip bizleri tekrar başkanlık görevine layık gören tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gönüllülük esasına dayılı olarak yapmış olduğum görevimi önümüzdeki dönemde de en iyi şekilde yapmaya, üyelerimize en iyi şekilde hizmet etmeye gayret göstereceğim” ifadelerini kullandı.