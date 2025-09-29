Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut ve Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Ziyarette, ilçelerin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye başkanları, İl Sağlık Müdürlüğü’nün yürüttüğü projeler ve hizmetlerle ilgili bilgi alırken, ilçelerindeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi konusunda desteklerini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Karaarslan, ziyaret için Kadışehri ve Saraykent Belediye Başkanlarına teşekkür ederek, “Nazik ziyaretleri bizleri memnun etti. Belediyelerimizle birlikte koordineli çalışarak, ilimizde sağlık hizmetlerini daha da geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve sağlık alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi mesajlarıyla sona erdi.