Akdağmadeni Belediyesi, son günlerde başkan yardımcısının adı kullanılarak bağış talebinde bulunulduğu yönünde ihbarlar aldıklarını duyurarak, vatandaşları sahte taleplere karşı uyardı.

Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Uyarı

Akdağmadeni Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, belediye başkan yardımcısının adının kullanılarak vatandaşlardan bağış talep edildiğine yönelik ihbarlar aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, “Son günlerde, belediye başkan yardımcımızın ismini kullanarak vatandaşlarımızdan, yardım başlığı altında kurumumuza bağış talep edildiğine yönelik ihbarlar gelmektedir. Belediyemizin adını kullanarak yapılan bu tür dolandırıcılık girişimlerinin hiçbir şekilde kurumumuzla ilgisi bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

"Yalnızca Resmi Duyurulara İtibar Edin”

Belediyeden yapılan açıklamanın devamında, vatandaşların güvenliği ve haklarının korunmasının öncelik olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşlarımızın güvenliği ve haklarının korunması önceliğimizdir. Bu tür girişimlere karşı dikkatli olmanızı ve yalnızca resmi duyurulara itibar etmenizi önemle hatırlatır, böyle bir durumla karşılaşıldığında emniyet güçlerine başvurmanızı önemle rica ederiz.”