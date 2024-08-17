Çayıralan İlçe Müftülüğünce milli ve manevi değerlerin aktarılmasının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinde gerçekleştirildiği Yaz Kur'an Kursları "Kapanış Programı" ile taçlandırıldı.

Nur Caminde düzenlenen programda konuşan İlçe Müftü Vekili Cahit Erdoğan, geleceğin teminatı çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz için çaba sarf etmeye, emek sarf etmeye devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımıza bu yaşlarda ne kadar iyi eğitim verirsek, geleceğimizi o kadar güzel şekilde inşa ederiz. Çocuklarımızın eğitimlerini, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarını önemsiyoruz” dedi.

Yaz Kur’an Kurslarının 7 hafta sürdüğünü belirten Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin bireysel ve toplumsal önemine değinerek, "Çayıralan'da 400'e yakın öğrenci yaz kurslarında eğitim gördü. Hem Kur'an-ı Kerim öğrendiler hem de bilmedikleri dini bilgileri öğrendiler. Zevkli, eğlenceli, heyecanlı, içerisinde bol bol ikramların da olduğu 7 haftalık bir süre geçti. Allah yavrularımızın geleceğini aydınlık eylesin" ifadelerini kullandı.

Bu yılki kurslarda, Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan 18 öğrenci altınla ödüllendirilirken, diğer öğrencilere toplamda 160 farklı hediye taktim edildi.

Programa; Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız, İlçe Müftü Vekili Cahit Erdoğan, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.