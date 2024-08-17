Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren örgü bebek kursu, kursiyerlerinin büyük bir başarıya imza attılar.

Usta Öğretici Hatun Şahin önderliğinde verilen kursta, kursiyerler el emeğiyle ürettikleri örgü bebekleri satarak hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kursiyerler, uzun süren emek ve çalışmalarının meyvelerini toplamak adına Zehranın Tasarım Atölyesi adıyla kendi satış yerlerini açarak girişimcilik yolunda önemli bir adım attı. Bu girişim sayesinde, hem yerel ekonomiye destek sağlıyor hem de el işçiliği ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırıyorlar.

Yerköy Halk Eğitimi Merkezi tarafın kurslar ile ilgili yapılan açıklamada, “Kursiyerlerimizin göstermiş oldukları başarıdan gurur duyduk. Usta Öğretici Hatun Şahin’e ve kursiyerlere bol kazançlı, hayırlı işler diliyor, ayrıca bu anlamlı ve örnek teşkil eden girişim için kendilerine teşekkür ediyoruz. Yerköy Halk Eğitimi Merkezi olarak kadınların el becerilerini geliştirmelerine ve ekonomik bağımsızlık kazanmalarına yönelik çalışmalarımız devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.