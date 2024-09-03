Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2024 yılı 2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan öğrencilere, belgeleri İl Müftüsü Ali Gülden tarafından makamında takdim edildi.

Törende konuşan İl Müftüsü Gülden, “Rabbimiz, ‘Şüphesiz Kur’an-ı biz indirdik ve onu muhafaza edecek olan da biziz’ buyuruyor. Sizler, bu müjdeye nail oldunuz. İnşallah, ömrünüz boyunca hafızlığınızı muhafaza edecek ve Kur’an'a hizmet etmeye devam edeceksiniz. Şimdi onu ezberlediniz, bundan sonra anlamak ve yaşamak için mücadele edeceksiniz" dedi.

Belge takdiminin ardından İl Müftüsü Gülden, kurs yöneticilerini ve öğreticileri tebrik etti.