Meclis salonunda yapılan toplantıda üç gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Düzenlenen toplantıda Gelingüllü Barajı çevresi tarıma açılacağı bildirildi.

Gündemin ilk maddesinde, Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu Başkanı Gökhan Hütüt, Boğazlıyan’da spor tesislerinin genel durumunu aktardı. Komisyon incelemelerine göre, kapalı spor salonu, halı saha, tenis kortu, jimnastik salonu, kaykay pisti, çocuk oyun parkı ve çeşitli spor aletleriyle donatılmış tesislerin genel durumu iyi olarak değerlendirildi. Ancak su kuyusu, çevre düzenlemesi, çatı onarımı, PVC cam değişimi ve soyunma odalarının tadilatı gibi ihtiyaçların bulunduğu belirtildi.

Gündemin ikinci maddesinde, Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu Başkanı Veli Akdoğan, Sorgun’da Alp Lojistik Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılacak seracılık faaliyetleri için İl Özel İdaresi’ne ait jeotermal sudan 18 litre/saniye sıcak su tahsis edilmesini teklif etti. Komisyon, altı ay içerisinde sera inşaatına başlanması ve bir yıl içinde seranın faaliyete geçirilmesi şartıyla öneriyi uygun gördü.

Toplantının son maddesinde, İl Özel İdaresi Komisyonu Başkanı Oğuzhan Kapusuzoğlu, Gelingüllü Barajı çevresindeki rezervuar alanlarının, iyi tarım uygulamaları kapsamında 10 yıl süreyle kiraya verilmesini veya ihtiyaç halinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından kullanılmasını öngören teklifleri sundu. Komisyon, taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılmaması kaydıyla kiraya verilmesini uygun buldu.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karar bağlanmasının ardından sona erdi.