Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çekerek Barajı'nda balıkçılık denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek Barajı’nda denetim gerçekleştirdi.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimde, ticari balıkçılık faaliyeti yürüten balıkçılara ait av ve av malzemeleri kontrol edildi.

Ayrıca, ticari balıkçılık yapan balıkçılara yasal avlanma zamanları ve yasal balık boyları hakkında eğitim ve bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, denetim faaliyetlerinin azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.