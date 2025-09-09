Ekipler ilk olarak Uzunlu Beldesi ile Yenifakılı ilçeleri arasında anız yangınlarına karşı kontrol gerçekleştirdi. Yangın riskine karşı yapılan incelemelerin ardından çalışmalar Uzunlu Barajı’nda devam etti.

Kuraklık ve Kullanım Balık Ölümlerine Yol Açtı

Barajda yapılan kontrollerde, kuraklık nedeniyle göleti besleyen kolların kuruduğu belirlendi. Tarım amaçlı bilinçsiz su kullanımıyla barajdaki su miktarı daha da azaldı. Suda oksijenin düşmesi ve sıcak havaların etkisiyle barajda çok sayıda balık ölümü tespit edildi.

Kurumlar Bilgilendirildi

Durumun ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bilgilendirildi. Ayrıca aşırı su kullanımı konusunda Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ile iletişime geçildi.