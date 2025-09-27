Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte balık depolarında denetim yaptı. Denetimler, Sarıkaya ilçesi jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirildi.

Balıklar Kontrol Edildi

Ekipler, Yozgat ve çevre illerin iç sularından yakalanarak satışa sunulan balıkların bulunduğu soğuk hava deposunda inceleme yaptı. Denetimlerde balıkların boyutlarının av yasalarına uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Yasal Sınırın Altına Düşülmedi

Depoda bulunan sazan balıklarının, yasal sınır olan 30 santimetreden küçük olmadığı tespit edildi. Ayrıca soğuk hava deposunun bozulmayı önleyecek derecede uygun koşullarda çalıştığı belirlendi.