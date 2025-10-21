Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Temiz Yüzyıl İçin Anahtar Gençlik: Bağımsız Türkiye Konferansı” dün gerçekleştirildi.

Bilal Şahin Kültür ve Gençlik Merkezi Kazım Arslan Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Yeşilay Eğitmeni Uzm. Kln. Psk. Emre Yılmaz katıldı. Konferansta bağımlılıkla mücadele ve gençlerin bu süreçteki rolü ele alındı.,

Programa, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcıları, STK İlişkileri Başkanı Hayati Çetin, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Hatabay, Yozgat İl Başkanı Olgun Sadık Karaca, Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Karaaslan, çevre illerden gelen Gençlik Kolları Başkanlıkları, teşkilat mensupları ve ilçe başkanları katıldı.,

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, bağımlılıkla mücadele konusunda gençlere farkındalık kazandırılması hedeflendi. Anahtar Parti Yozgat İl Başkanlığı, etkinliğe emeği geçen tüm teşkilat mensuplarına, katılımcılara ve misafirlere teşekkür etti.