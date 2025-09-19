Bağ-Kur’lular için erken emeklilik düzenlemesi gündemde. Yapılacak değişiklikle, Bağ-Kur prim gün sayısı 9.000’den 7.200’e indirilecek. Böylece küçük esnaf, bakkal, kasap, berber ve çiftçiler, SSK’lardaki prim şartıyla eşitlenecek ve 1.800 gün prim indirimiyle emekli olabilecek.

Kimler Yararlanacak?

Düzenleme, özellikle 10 kişi ve altında işçi çalıştıran küçük esnaf ve çiftçileri kapsayacak. SGK giriş tarihi ve prim gün sayısı esas alınacak. 7.200 prim gününü tamamlayanlar, yaş şartını sağladıkları takdirde emekli olabilecek.

EYT kapsamında olan Bağ-Kur’lular için de fırsat doğuyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 9.000 gün şartını beklemeden 7.200 günle emekli olabilecek. Böylece yaş şartı beklenmeden yaklaşık 5 yıl erken emeklilik sağlanacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle Yozgat’ta binlerce Bağ-Kur’lu avantajlı duruma gelecek. Prim ve yaş şartlarına göre uygulanacak reform, küçük esnaf ve çiftçilerin emeklilik tarihlerini kısaltacak. Detayların netleşmesiyle, ildeki milyonlarca çalışan da emeklilik planlarını yeniden gözden geçirmek durumunda kalacak.